Дніпропетровська облрада купить листівки по 115 гривень за штуку

Також Дніпропетровська облрада замовила рекламу своєї діяльності майже на 200 тисяч гривень

На фото: Святослав Олійник

Також Дніпропетровська облрада замовила рекламу своєї діяльності майже на 200 тисяч гривень

Дніпропетровська обласна рада планує закупити 70 вітальних листівок по 115 гривень за штуку, а також рекламувати себе в ЗМІ і соцмережах за 200 тисяч гривень.

Про це пише видання 49000.com.ua з посиланням на дані тендерів на порталі ProZorro, повідомляє RegioNews.

Листівки роздаватимуть на протокольних заходах за участю представників місцевого самоврядування. Які це конкретно заходи — невідомо. Листівка за 115 гривень буде собою представляти собою виріб з картону розміром 260*260 з лазерною різкою і вкладишем, вагою 120 грамів.

Загалом, листівки обійдуться платникам податків у 8 тисяч гривень.

Дніпропетровська облрада також замовила рекламу своїх виступів та інтерв'ю в соцмережах, на радіо та інтернет-ресурсах майже на 200 тисяч гривень.

Тобто будь-який пост на рекламу в Facebook, коштує платникам податків Дніпропетровської області 1,8 тисяч гривень. Всього облрада замовила просування 100 таких постів компанії Dash Digital Agency.

Причому, мова йде не тільки про важливої інформації для жителів регіону, але й політичних заявах Олійника в його розборках з міською владою Дніпра та самопіар, явно націленому на передвиборну кампанію", - пишуть журналісти видання 49000.

З бюджету оплачується не тільки реклама, але й, власне, створення контенту. Мало того, на підряди підтягують друзів пов'язаного з Олійником нардепа Кирила Нестеренка.

Всього Дніпропетровська облрада з моменту призначення її головою Святослава Олійника в листопаді 2019 року за рахунок бюджету пропіарився на 1,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Луганська ОДА витратила п'ять мільйонів на піар під час карантину