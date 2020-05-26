Співробітникові ГРУ інкримінують підбурювання українського чиновника до держзради

Начальнику російської спецслужби, який вербував перекладача прем`єра Гройсмана, повідомили підозру

На фото: Станіслав Єжов

Начальнику російської спецслужби, який вербував перекладача прем`єра Гройсмана, повідомили підозру

Начальнику оперативного відділу 74-го розвідцентру Головного управління Генштабу ЗС РФ повідомили про підозру у підбурюванні українського чиновника до державної зради.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора, пише RegioNews.

Як зазначається, йдеться про вербування працівником російської спецслужби у 2017 році заступника керівника протоколу прем'єр-міністра України Станіслава Єжова. Тоді українським урядом керував Володимир Гройсман.

Вироком суду чиновника було визнано винним у державній зраді та засуджено до трьох років і одного місяця позбавлення волі.

Водночас, за так званим "Законом Савченко", один день перебування під попередніми ув’язненням був зарахований Єжову як два дні реального позбавлення волі.

Таким чином російський шпигун відбув призначене йому покарання ще до вироку, проте залишався під домашнім арештом до набуття ним чинності.

У 2019 Єжова звільнили в межах обміну полоненими з РФ.

Ім'я працівника ГРУ, який схиляв його до злочину, в Офісі генпрокурора не уточнили.

​Співробітнику спецслужби РФ повідомлено про підозру у підбурюванні посадовця Кабінету Міністрів України до... Опубліковано Офіс Генерального прокурора Вівторок, 26 травня 2020 р.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року контррозвідка СБУ (якою тоді керував нинішній голова Закарпатської ОДА Олексій Петров) викрила Єжова в тому, що його завербували російські спецслужби. В обовʼязки заступника керівника протоколу входив переклад зустрічей премʼєр-міністра з іноземними делегаціями.

Завербований чиновник нібито збирав службову інформацію уряду, зокрема щодо закордонних поїздок і переговорів премʼєр-міністра. Потім він електронною поштою пересилав її представникам спецслужб РФ. 21 грудня 2017 року Єжову оголосили підозру за статею про державну зраду.

3 липня 2019 року Голосіївський районний суд Києва змінив запобіжний захід Єжову, обвинуваченому в роботі на російські спецслужби. Його відпустили з-під варти під домашній арешт. 30 серпня його визнали винним у державній зраді.