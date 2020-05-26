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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 мая 2020, 14:53 20

Дело Шеремета: сумму залога для Яны Дугарь собрали за 3 часа

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26 мая 2020, 14:53 20
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Более 500 человек приняли участие в сборе средств
Фото: Facebook
Более 500 человек приняли участие в сборе средств

Сумма залога в 168 160 гривен для волонтера и военной медсестры Яны Дугарь, которую обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, была собрана за 3 часа.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Дугарь Виталий Коломиец, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на 26 мая удалось собрать всю сумму, необходимую для внесения залога.

Друзья, невероятно, но за 3 часа сумма собрана с избытком. Просим остановить платежи (удаляем реквизиты). Избыток будет направлен на работу в судебном следствии и по согласованию с основными учредителями для правовой помощи другим добровольцам", - сообщил он.

25 мая Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в 168 000 гривен, об этом ходатайствовали прокуроры.

Ее также обязали носить электронный браслет и находиться в районе размещения воинской части, в которой она проходит военную службу.

В свою очередь Дугарь заявила, что не имеет возможности самостоятельно выплатить этот залог, поэтому сторона защиты организовала сбор средств.

Напомним, Печерский районный суд города Киева оставил подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под стражей до 23 июля.

25 мая под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Активисты требовали освободить обвиняемых и заявляли, что дело затягивают.


Дело Шеремета суд залог адвокат Яна Дугарь
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