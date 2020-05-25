В Харьковском городском совете СБУ проводит обыски
Сотрудники СБУ проводят обыски в кабинетах заместителя Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры Евгения Водовозова и директора Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергея Дульфана.
Об этом сообщает издание ХарьковTimes, передает RegioNews.
Издание пишет, что обыски якобы проводятся в рамках расследования, связанного с введением в городском электротранспорте единого электронного билета "E-ticket".
Пока правоохранительные органы и чиновники горсовета не комментируют ситуацию.
Знаю, но комментировать это по телефону я стопроцентно не буду. Я бред не комментирую, я ответил на ваш вопрос", - сказал Водовозов корреспонденту издания.
Сергей Дульфан также отказался комментировать обыски и переадресовал журналистов в Пресс-служба городского совета.
Напомним, депутаты Харьковского облсовета создали рабочую группу, чтобы выяснить, куда делось закупленное медицинское оборудование на сумму более 53 млн грн.
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