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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
22 травня 2020, 10:50 18

Харківська облрада шукає зникле медобладнання вартістю 53 мільйони

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22 травня 2020, 10:50 18
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В обласній клінічній лікарні проводиться ревізія з фотофіксацією медичного обладнання та майна
Фото: Харківська обласна рада
В обласній клінічній лікарні проводиться ревізія з фотофіксацією медичного обладнання та майна

Депутати Харківської облради створили робочу групу, щоб з'ясувати, куди поділося закуплене медичне обладнання на суму понад 53 млн грн.

Заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач розповів про створення робочої групи по здійсненню контролю за виконанням заходів комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини" на 2019 - 2020 роки з придбання та розподілу медичного обладнання за рахунок коштів обласного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної ради, пише Regionews.

Депутати та працівники виконавчого апарату виявили ряд порушень, допущених керівництвом обласної лікарні. Зокрема, використання обладнання, яке було закуплено протягом 2019-го року обласною лікарнею та передано без дозволу облради іншим суб'єктам господарювання, - пояснив Володимир Скоробогач.

Робоча група має з'ясувати куди передали обладнання на загальну суму понад 53 млн грн.

Про результати перевірки має стати відомо відомо до кінця сьогоднішнього дня, 22 травня. Детальніше робоча група облради надасть свої висновки під час пленарного засідання чергової сесії, яка відбудеться 28 травня.

Як відомо, до лікарень Харківщини не надійшла частина медичного обладнання, закупленого за програмою "Здоров'я Слобожанщини". Понад 200 одиниць медичного обладнання на загальну суму понад 53 млн грн не передано в лікарні.

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Харьків Харківська область облрада бюджетні кошти медики лікарні обладнання
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