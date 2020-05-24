Акція "СтопРеванш" закінчилася: чекають на відповідь Зеленського
До столичної будівлі, в якій проживає президент Зеленський підійшли близько тисячі людей з національною символікою та прапорами політичних партій «Національного корпусу», «Демократичної сокири», ВО «Свобода» і громадської організації «Справа громад».
Про це передає Інтерфакс-Україна, пише RegioNews.
Учасники протесту обклеїли паркан і ворота навколо будинку, де президент володіє нерухомістю, листівками з власними вимогами й запалили фаєри під час виконання державного гімну. Після цього протест оголосили закінченим, люди почали розходитися.
Метою свого візиту організатори називають необхідність нагадати главі держави про свої вимоги, серед яких звільнення і покарання для керівника Офісу президента Андрія Єрмака і припинення, як кажуть учасники акції, реваншу проросійських сил і капітулянтської політики щодо закінчення війни на Донбасі.
Нагадаємо,сьогодні, 24 травня о 14.00 у Києві і ще 30 містах України одночасно почалися масштабні акції протесту од девізом "СтопРеванш!", організовані політичними силами - противниками чинної влади і президента Володимира Зеленського.
Свої вимоги учасники акції озвучили на віче на Майдані Незалежності в Києві.
Протестувальники рушили колоною з Майдану до Європейської площі, а звідти пішли до Маріїнського парку та будинку, в якому живе президент Зеленський.
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