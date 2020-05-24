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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
24 травня 2020, 17:37 14

Акція "СтопРеванш" закінчилася: чекають на відповідь Зеленського

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24 травня 2020, 17:37 14
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Протестанти обклеїли паркан і ворота будинку президента листівками зі своїми вимогами
Фото: скрин видео
Протестанти обклеїли паркан і ворота будинку президента листівками зі своїми вимогами

До столичної будівлі, в якій проживає президент Зеленський підійшли близько тисячі людей з національною символікою та прапорами політичних партій «Національного корпусу», «Демократичної сокири», ВО «Свобода» і громадської організації «Справа громад».

Про це передає Інтерфакс-Україна, пише RegioNews.

Учасники протесту обклеїли паркан і ворота навколо будинку, де президент володіє нерухомістю, листівками з власними вимогами й запалили фаєри під час виконання державного гімну. Після цього протест оголосили закінченим, люди почали розходитися.

Метою свого візиту організатори називають необхідність нагадати главі держави про свої вимоги, серед яких звільнення і покарання для керівника Офісу президента Андрія Єрмака і припинення, як кажуть учасники акції, реваншу проросійських сил і капітулянтської політики щодо закінчення війни на Донбасі.

Нагадаємо,сьогодні, 24 травня о 14.00 у Києві і ще 30 містах України одночасно почалися масштабні акції протесту од девізом "СтопРеванш!", організовані політичними силами - противниками чинної влади і президента Володимира Зеленського.

Свої вимоги учасники акції озвучили на віче на Майдані Незалежності в Києві.

Протестувальники рушили колоною з Майдану до Європейської площі, а звідти пішли до Маріїнського парку та будинку, в якому живе президент Зеленський.


протести Володимир Зеленський капітуляція опір Київ
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