В зоні ООС 10 обстрілів, поранений український військовий

Ворог використовував безпілотні апарати для скидання гранат на українські позиції

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Ворог використовував безпілотні апарати для скидання гранат на українські позиції

22 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети і безпілотні апарати.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Богданівки ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також БпЛА для скидання гранат ВОГ-17.

Поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке противник двічі вів вогонь із застосуванням 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню – з гранатометів різних систем, стрілецької зброї а також задіяли БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Українських захисників біля Чермалика, Водяного та Пісків ворог обстріляв зі гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Українські військові діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі упродовж минулої доби загинув один український військовослужбовець, двоє отримали поранення, ще семеро - бойові травмування.