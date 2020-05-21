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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 травня 2020, 18:26 4

В зоні ООС загинув військовий, ще семеро поранені

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21 травня 2020, 18:26 4
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Поблизу Кримського ворог обстріляв позиції Збройних Сил України із мінометів 120 калібру
Фото: flickr
Поблизу Кримського ворог обстріляв позиції Збройних Сил України із мінометів 120 калібру

Упродовж 21 травня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Авдіївки, Старогнатівки та Богданівки противник вів вогонь по наших військовослужбовцях з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Кримського ворог обстріляв із заборонених мінометів 120 мм. Внаслідок ворожих обстрілів 21 травня загинув один український захисник. Також за уточненою інформацією двоє військовослужбовців отримали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування.

Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Наші підрозділи активно застосували наявне штатне озброєння, після чого ворог відмовився від продовження своїх агресивних намірів. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу збройні сили Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Через це, двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення.


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