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Загострення в зоні ООС: за добу поранено семеро українських військових, один загинув
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22 травня 2020, 08:31 5

Загострення в зоні ООС: за добу поранено семеро українських військових, один загинув

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22 травня 2020, 08:31 5
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Бойовики провели сім мінометних обстрілів по позиціям українських захисників
Фото: Facebook
Бойовики провели сім мінометних обстрілів по позиціям українських захисників

В результаті 7 обстрілів на Донбасі протягом попередньої доби загинув один український військовослужбовець, двоє отримали поранення, ще семеро - бойові травмування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Наголошується, що противник застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, кулемети великих калібрів і стрілецьку зброю.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем по позиціях супротивника змушували його відмовитися від продовження обстрілу... За даними розвідки, 21 травня українські захисники поранили щонайменше чотирьох російських окупантів", - відзначили в штабі.

Обстріл зафіксовані в районі Широкиного, Павлополя, Старогнатовки, Авдіївки, Богданівки, Трьохізбенки.

Від початку п'ятниці, 22 травня, окупаційні війська відкривали вогонь з кулеметів і стрілецької зброї біля Богданівки, а неподалік Верхньоторецької застосовували гранатомети і кулемети. Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, будівництво проекту "Стіна" на ранице з Росією планують перенести на 2025 рік.


ООС війна окупація бойовики
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