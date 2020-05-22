Загострення в зоні ООС: за добу поранено семеро українських військових, один загинув
В результаті 7 обстрілів на Донбасі протягом попередньої доби загинув один український військовослужбовець, двоє отримали поранення, ще семеро - бойові травмування.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Наголошується, що противник застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, кулемети великих калібрів і стрілецьку зброю.
"Військовослужбовці Об'єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем по позиціях супротивника змушували його відмовитися від продовження обстрілу... За даними розвідки, 21 травня українські захисники поранили щонайменше чотирьох російських окупантів", - відзначили в штабі.
Обстріл зафіксовані в районі Широкиного, Павлополя, Старогнатовки, Авдіївки, Богданівки, Трьохізбенки.
Від початку п'ятниці, 22 травня, окупаційні війська відкривали вогонь з кулеметів і стрілецької зброї біля Богданівки, а неподалік Верхньоторецької застосовували гранатомети і кулемети. Втрат серед українських захисників немає.
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