09:58  22 мая
Коронавирус в Украине: уже зафиксировано более 20 тысяч случаев инфекции
09:29  22 мая
Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества на $5 млрд
16:14  22 мая
В Одессой области правоохранители "зачищают" банду Румына
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 мая 2020, 19:02 11

В зоне ООС 10 обстрелов, ранен украинский военный

Читайте також
українською мовою
22 мая 2020, 19:02 11
Читайте також українською мовою
Враг использовал беспилотные аппараты для сброса гранат на украинские позиции
Фото: flickr
Враг использовал беспилотные аппараты для сброса гранат на украинские позиции

22 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы и беспилотные аппараты.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БПЛА для сброса гранат ВОГ-17.

Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня - из гранатометов различных систем, стрелкового оружия а также задействовали БПЛА для сброса гранат ВОГ-17.

Украинских защитников у Чермалыка, Водяного и Песков враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Украинские военные действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, на Донбассе в течении предыдущих суток погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще семеро - боевые травмирования.


Донбасс ООС война обстрелы АТО
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Обострение в зоне ООС: за сутки ранены семеро украинских военных, один погиб
22 мая 2020, 08:31
В зоне ООС погиб военный, еще семеро ранены
21 мая 2020, 18:26
ООС: на Донбассе за сутки ранили двух украинских военных
21 мая 2020, 08:32
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 мая 2020, 22:07
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
Последние Популярные
Иван Галунга
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Все блоги »
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Моргунов Сергей
Городской голова Винницы
Все досье »