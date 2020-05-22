В зоне ООС 10 обстрелов, ранен украинский военный

Враг использовал беспилотные аппараты для сброса гранат на украинские позиции

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Враг использовал беспилотные аппараты для сброса гранат на украинские позиции

22 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы и беспилотные аппараты.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БПЛА для сброса гранат ВОГ-17.

Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня - из гранатометов различных систем, стрелкового оружия а также задействовали БПЛА для сброса гранат ВОГ-17.

Украинских защитников у Чермалыка, Водяного и Песков враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Украинские военные действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, на Донбассе в течении предыдущих суток погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще семеро - боевые травмирования.