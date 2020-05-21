ООС: на Донбасі за добу поранили двох українських військових

По позиціях українських захисників працював снайпер

Фото: Facebook/ООС

По позиціях українських захисників працював снайпер

За минулу добу збройні сили Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Через це, двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Стріляли в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік Павлополя, Пісків, Кам'янки, Старогнатовки, Богданівки і Красногорівки, а в районі Мар'їнки з настанням темряви почав працювати снайпер.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогонь по позиціях сил ООС вівся поблизу Оріхового, Південного, Новоолександрівки і населеного пункту Шуми.

Наголошується, що обстріли велися з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперського і стрілецької зброї.

З початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Богданівки противник вів вогонь із стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення.

Як повідомляє поліція Луганській області, 20 травня близько 21:30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області загинув командир батальйону "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов, ще троє бійців отримали важкі поранення.

На Луганщині загинув комбат Сергій Губанов. Під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил він і троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" отримали осколкові поранення. Встановлюються всі обставини цієї трагічної події", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, добою раніше збройні формування Російської Федерації порушили 10 разів режим припинення вогню, а також використовували заборонені мінськими домовленостями озброєння.