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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 травня 2020, 19:03 2

На Донбасі бойовики стріляли із забороненого озброєння, один військовий поранений

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20 травня 2020, 19:03 2
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Зафіксовано 14 разів випадків порушення режиму припинення вогню
Фото: flickr
Зафіксовано 14 разів випадків порушення режиму припинення вогню

20 травня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Противник обстрілював наші позиції біля Павлополя, Пісків, Старогнатівки, двічі поруч Кам’янки та тричі біля Богданівки, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По оборонцях Красногорівки окупанти випустили 20 мін 120-го калібру. Поблизу Оріхового ворог відкривав вогонь із заборонених мінометів 120 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Шуми російські найманці випустили 11 мін 82 калібру. Захисників Південного загарбники двічі обстріляли, застосувавши 82 мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а по околицях Кримського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Вогнем зі штатного озброєння наші підрозділи рішуче подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації порушили 10 разів режим припинення вогню, а також використовували заборонені мінськими домовленостями озброєння.


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