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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 мая 2020, 18:26 4

В зоне ООС погиб военный, еще семеро ранены

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21 мая 2020, 18:26 4
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Вблизи Крымского враг обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины с минометов 120 калибра
Фото: flickr
Вблизи Крымского враг обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины с минометов 120 калибра

В течение 21 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Авдеевки, Старогнатовки и Богдановки противник вел огонь по нашим военнослужащим из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Крымского враг обстрелял из запрещенных минометов 120 мм. Вследствие вражеских обстрелов 21 мая погиб один украинский защитник. Также по уточненной информации двое военнослужащих получили ранения и еще пятеро - боевые травмы.

Такие преступные действия не остались без ответа. Наши подразделения активно применили имеется штатное вооружение, после чего враг отказался от продолжения своих агрессивных намерений. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные силы Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за этого, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.


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