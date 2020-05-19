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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 травня 2020, 18:21 11

Війна на Донбасі: ворог випустив 52 міни по силах ООС

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19 травня 2020, 18:21 11
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 Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів не було
Фото: flickr
 Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів не було

Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Біля Богданівки, Красногорівки та Тарамчука противник застосовував гранатомети різних систем.

Поблизу Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь із заборонених мінометів 120 мм та 82 мм, загалом випустивши 14 мін.

Неподалік населеного пункту Оріхове окупанти випустили по наших позиціях 12 мін 120 калібру та 26 мін 82 калібру, а також використовували великокаліберні кулемети. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

У відповідь на злочинні дії російських окупантів наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 19 травня українські військові знищили ворожого бойовика. Також СБУ ідентифікувала російських снайперів, причетних до загибелі українського військового під Новотошківським.


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