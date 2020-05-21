Ляшко може піти на вибори мера Києва від "Слуги народу" — ЗМІ
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко може стати кандидатом від партії "Слуга народу" на виборах мера столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.
Наголошується, що джерела видання в політсилі не виключили такої можливості.
Втім, прес-секретар самого Ляшка цю інформацію не підтвердила.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час місцевих виборів буде підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу".
Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуга народу" провели збір підписів під зверненням до президента з проханням провести праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.
Також повідомлялося, що представники партії "Слуга народу" будуть балотуватися в кожному місті під час місцевих виборів.
Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання громадян.
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