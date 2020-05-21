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21 травня 2020, 10:42 4

Ляшко може піти на вибори мера Києва від "Слуги народу" — ЗМІ

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21 травня 2020, 10:42 4
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У президентської партії цього не виключають
Facebook/Віктор Ляшко
У президентської партії цього не виключають

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко може стати кандидатом від партії "Слуга народу" на виборах мера столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Наголошується, що джерела видання в політсилі не виключили такої можливості.

Втім, прес-секретар самого Ляшка цю інформацію не підтвердила.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час місцевих виборів буде підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу".

Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуга народу" провели збір підписів під зверненням до президента з проханням провести праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.

Також повідомлялося, що представники партії "Слуга народу" будуть балотуватися в кожному місті під час місцевих виборів.

Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання громадян.


вибори Слуга народа партія Віктор Ляшко
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