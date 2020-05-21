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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
21 мая 2020, 10:51 10

В Украине создали новую политическую партию – "За будущее"

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21 мая 2020, 10:51 10
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Новую партию возглавил народный депутат Игорь Палица
Фото: facebook.com/ForFutureUA
Новую партию возглавил народный депутат Игорь Палица

Состоялся учредительный съезд новой политической силы, где были обнародованы основные предвыборные лозунги партии

Об этом говорится на странице партии в соцсети Facebook, пишет RegioNews.

Игорь Палица охарактеризовал состав партии следующим образом:

За будущее" объединила людей с историями собственного успеха в хозяйствовании и управлении. Депутаты -мажоритарщики, которые входят в одноименную группу "За будущее" в Верховной Раде, представляют интересы более 4,5 млн избирателей", - заявил нардеп.

Партия "За будущее" ставит целью объединение Украины и украинцев, отметили участники съезда.

Политики, которым доверяют украинцы, объединились в партию "За будущее" В Украине образовалась новая политическая партия – "За...

Опубликовано Депутатская группа "За будущее" Среда, 20 мая 2020 года.

"Мы убеждены, что нельзя делить людей на "левых" и "правых", надо консолидировать общество. Партия открыта к сотрудничеству с представителями различных направлений и политических взглядов. В нашей группе – как депутаты из разных политических сил, так и беспартийные. Мы имеем много законопроэктов, которые касаются преодоления глубокого кризиса в экономике и промышленности, но ни предыдущее, ни нынешнее правительство не прислушивается к мнениям профессионалов", – прокомментировал сопредседатель депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде Тарас Батенко.

Среди известных имен в партии - Александр Герега, Виктор Балога, Лариса Билозир, Ярослав Дубневич и другие депутаты группы "За будущее" в Верховной Раде, которые вошли в новую партию.

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выборы партия депутат Игорь Палица
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