В Украине создали новую политическую партию – "За будущее"
Состоялся учредительный съезд новой политической силы, где были обнародованы основные предвыборные лозунги партии
Об этом говорится на странице партии в соцсети Facebook, пишет RegioNews.
Игорь Палица охарактеризовал состав партии следующим образом:
За будущее" объединила людей с историями собственного успеха в хозяйствовании и управлении. Депутаты -мажоритарщики, которые входят в одноименную группу "За будущее" в Верховной Раде, представляют интересы более 4,5 млн избирателей", - заявил нардеп.
Партия "За будущее" ставит целью объединение Украины и украинцев, отметили участники съезда.
Политики, которым доверяют украинцы, объединились в партию "За будущее" В Украине образовалась новая политическая партия – "За...Опубликовано Депутатская группа "За будущее" Среда, 20 мая 2020 года.
"Мы убеждены, что нельзя делить людей на "левых" и "правых", надо консолидировать общество. Партия открыта к сотрудничеству с представителями различных направлений и политических взглядов. В нашей группе – как депутаты из разных политических сил, так и беспартийные. Мы имеем много законопроэктов, которые касаются преодоления глубокого кризиса в экономике и промышленности, но ни предыдущее, ни нынешнее правительство не прислушивается к мнениям профессионалов", – прокомментировал сопредседатель депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде Тарас Батенко.
Среди известных имен в партии - Александр Герега, Виктор Балога, Лариса Билозир, Ярослав Дубневич и другие депутаты группы "За будущее" в Верховной Раде, которые вошли в новую партию.
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