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21 мая 2020, 10:42 4

Ляшко может пойти на выборы мэра Киева от "Слуги народа" — СМИ

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21 мая 2020, 10:42 4
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В президентской партии этого не исключают
Facebook/Виктор Ляшко
В президентской партии этого не исключают

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко может стать кандидатом от партии "Слуга народа" на выборах мэра столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Отмечается, что источники издания в политсиле не исключили такой возможности.

Впрочем, пресс-секретарь самого Ляшко эту информацию не подтвердила.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время местных выборов будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа".

Напомним, народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели сбор подписей под обращением к президенту с просьбой провести праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева.

Также сообщалось, что представители партии "Слуга народа” будут баллотироваться в каждом городе во время местных выборов.

Центральная избирательная комиссия позволила голосовать на местных выборах по месту фактического проживания граждан.


выборы Слуга народа партия Виктор Ляшко
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