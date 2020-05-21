Ляшко может пойти на выборы мэра Киева от "Слуги народа" — СМИ
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко может стать кандидатом от партии "Слуга народа" на выборах мэра столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.
Отмечается, что источники издания в политсиле не исключили такой возможности.
Впрочем, пресс-секретарь самого Ляшко эту информацию не подтвердила.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время местных выборов будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа".
Напомним, народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели сбор подписей под обращением к президенту с просьбой провести праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева.
Также сообщалось, что представители партии "Слуга народа” будут баллотироваться в каждом городе во время местных выборов.
Центральная избирательная комиссия позволила голосовать на местных выборах по месту фактического проживания граждан.
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