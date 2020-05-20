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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 травня 2020, 19:56 19

21 травня перевізники почнуть отримувати дозволи на автобусні перевезення

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20 травня 2020, 19:56 19
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Мова йде про міжобласні та міжнародні маршрути
Фото: Facebook
Мова йде про міжобласні та міжнародні маршрути

В рамках відновлення роботи громадського транспорту з 21 травня перевізникам почнуть видавати дозволи на автобусні перевезення.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає RegioNews.

В першу чергу це стосується міжобласних маршрутів та міжнародних регулярних перевезень.

В Міністерстві інфраструктури наголошують, що дозволи можна отримати у київському офісі ДП "ДержавтотрансНДІпроект", однак через карантин будуть діяти обмеження на його відвідування.

У зв'язку з цим видача дозволів (і виписок з них) на перевезення пасажирів на міжобласному автобусному маршруті загального користування та дозволів на міжнародні регулярні перевезення пасажирів буде здійснюватися з 21.05.2020 з 10:00 до 13:00 в робочі дні", - повідомляють в міністерстві.

У відомстві додали, що вхід до приміщення можливий при наявності засобів індивідуального захисту (маски або респіратора), відсутності скупчення людей, дотриманні соціальної дистанції не менше 1,5 метра.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з пом'якшеннями - так званий "адаптивний карантин".

Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.


карантин транспорт Мінінфраструктури Дозвіл
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