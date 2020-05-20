21 мая перевозчики начнут получать разрешения на автобусные перевозки
В рамках восстановления работы общественного транспорта с 21 мая перевозчикам начнут выдавать разрешения на автобусные перевозки.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает RegioNews.
В первую очередь это касается межобластных маршрутов и международных регулярных перевозок.
В Министерстве инфраструктуры отмечают, что разрешения можно получить в киевском офисе ГП "ГосавтотрансНИИпроект", однако из-за карантина будут действовать ограничения на его посещение.
В связи с этим выдача разрешений (и выписок из них) на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешений на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21.05.2020 с 10:00 до 13:00 в рабочие дни", - сообщают в министерстве.
В ведомстве добавили, что вход в помещение возможен при наличии средств индивидуальной защиты (маски или респиратора), отсутствия скопления людей, соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра.
Напомним, Кабинет министров Украины принял решение продлить в Украине карантин, но со смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".
Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.
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