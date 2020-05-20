На Донбассе боевики стреляли из запрещенного вооружения, один военный ранен
20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибров 120 мм и 82 мм.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Противник обстреливал наши позиции у Павлополя, Песков, Старогнатовки, дважды рядом с Каменкой и трижды у Богдановки, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По защитниках Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра. Вблизи Орехово враг открывал огонь из запрещенных минометов 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Шумы российские наемники выпустили 11 мин 82 калибра. Защитников Южного захватчики дважды обстреляли, применив 82 мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а по окрестностям Крымского вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили 10 раз режим прекращения огня, а также использовали запрещенные минскими договоренностями вооружения.
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