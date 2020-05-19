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Росія перекинула на Донбас нові танки та боєприпаси
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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
19 травня 2020, 16:57 15

Росія перекинула на Донбас нові танки та боєприпаси

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19 травня 2020, 16:57 15
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Постачання зброї окупанти пояснюють "загрозою наступу об`єднаних сил"
Фото: report.if.ua
Постачання зброї окупанти пояснюють "загрозою наступу об`єднаних сил"

До окупаційних підрозділів доставлено понад десяток танків, три вагони боєприпасів та іншу бронетехніку

Командування збройних сил Російської Федерації під виглядом логістичного забезпечення бойової підготовки військ у літньому періоді посилює готовність до застосування військових з’єднань і частин на Донеччині і Луганщині.

Про це повідомило Міністерство оборони України, пише RegioNews.

З території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону до окупаційних підрозділів доставлено три вагони з боєприпасами, у тому числі для озброєння заборонених калібрів, більше десяти танків, з них три нових, решта після ремонту, вісім бойових броньованих машин та до тридцяти автомобілів, завантажених боєприпасами для стрілецької зброї і гранатометів.

Російські пропагандисти намагаються виправдати збільшення обсягів постачання зброї на тимчасово окуповану територію нібито "загрозою наступу" підрозділів Об’єднаних сил наприкінці травня.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня українські військові знищили ворожого бойовика.

Також повідомляється, що СБУ ідентифікувала російських снайперів, причетних до загибелі українського військового під Новотошківським.


Донбас Донецька область Луганська область Донецьк Луганщина армія зброя Росія
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