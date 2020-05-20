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20 травня 2020, 08:32 5

ООС: втрат серед захисників немає, троє окупантів поранені

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20 травня 2020, 08:32 5
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Режим припинення вогню порушений в черговий раз
Фото: Facebook/ООС
Режим припинення вогню порушений в черговий раз

За минулу добу збройні формування Російської Федерації порушили 10 разів режим припинення вогню, а також використовували заборонені мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, вогонь вівся з 120 мм мінометів в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" у Богданівки. В районі оперативно-тактичної угруповання "Північ" обстріл був у Горіхового і Новотошковского.

За попередню і з початку поточної доби втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання коронавирусной інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Наголошується, що українські воїни поранили трьох російських окупантів. Всього противником було випущено 67 мін.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", – підсумували в штабі.

Нагадаємо, напередодні бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонені мінськими домовленостями озброєння.


Донбас ООС війна бойовики
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