Голова Харківської ОДА Кучер звільнив з адміністрації свого друга

Леонід Шпиньов керував апаратом харківської облдержадміністрації з лютого цього року

На фото: Олексій Кучер

Леонід Шпиньов керував апаратом харківської облдержадміністрації з лютого цього року

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер підписав розпорядження про звільнення Леоніда Шпиньова. Від лютого він керував апаратом ХОДА, до цього допомагав Кучеру на громадських засадах.

18 травня Леонід Шпиньов звільнений з ХОДА за угодою сторін. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті ХОДА.

Про це повідомляє RegioNews.

Як випливає з документа, Шпиньов написав заяву на звільнення за сімейними обставинами 15 травня.

Як повідомили в ХОДА, Шпиньов залишиться радником Олексія Кучера на громадських засадах.

Леоніда Шпиньова призначено керівника апарату ХОДА 3 лютого. До того був помічником Олексія Кучера під час депутатства останнього. За освітою Шпиньов юрист, випускник Юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

До 2019 року Шпиньов працював у Дзержинському райсуді (там же працювала і дружина Кучера), Харківському апеляційному адміністративному суді, юристом в приватних компаніях.

В 2018 році претендував на посаду детектива НАБУ, але його кандидатуру не затвердили.

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