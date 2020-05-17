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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
17 травня 2020, 16:54 11

Найближчого четверга нардепи розглянуть закон про гральний бізнес

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17 травня 2020, 16:54 11
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До законопроекту народні обранці внесли майже 3,5 тисячі поправок
Фото: legalhub
До законопроекту народні обранці внесли майже 3,5 тисячі поправок

Пропонований депутататм законопроект передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор в Україні

Згідно з опублікованим порядком денним у найближчий четвер, 21 травня, Верховна Рада продовжить розгляд закону про легалізацію грального бізнесу 2285-д.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Facebook.

Там здається навіть менше ніж 3,5 тисячі правок. Це десь при бажанні біля місяця розгляду в залі по повній процедурі. Але після земельного та банківського закону, як говорив класик - "скукотища", - написав Ярослав Железняк.

Згідно опублікованого порядку денного в найближчий четвер нас чекає початок розгляду закону про легалізацію грального...

Опубліковано Ярославом Железняком Пʼятниця, 15 травня 2020 р.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.


Верховна Рада нардепи закон законопроєкт гральний бізнес
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