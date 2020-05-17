Найближчого четверга нардепи розглянуть закон про гральний бізнес
Пропонований депутататм законопроект передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор в Україні
Згідно з опублікованим порядком денним у найближчий четвер, 21 травня, Верховна Рада продовжить розгляд закону про легалізацію грального бізнесу 2285-д.
Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Facebook.
Там здається навіть менше ніж 3,5 тисячі правок. Це десь при бажанні біля місяця розгляду в залі по повній процедурі. Але після земельного та банківського закону, як говорив класик - "скукотища", - написав Ярослав Железняк.
Згідно опублікованого порядку денного в найближчий четвер нас чекає початок розгляду закону про легалізацію грального...Опубліковано Ярославом Железняком Пʼятниця, 15 травня 2020 р.
Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.
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