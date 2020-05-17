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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
17 мая 2020, 16:54 15

В ближайший четверг нардепы рассмотрят закон об игорном бизнесе

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17 мая 2020, 16:54 15
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К законопроекту народные избранники внесли почти 3,5 тысячи поправок
Фото: legalhub
К законопроекту народные избранники внесли почти 3,5 тысячи поправок

Предлагаемый депутататм законопроект предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр в Украине

Согласно опубликованной повестке в ближайший четверг, 21 мая, Верховная Рада продолжит рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса 2285-д.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook.

Там кажется даже меньше чем 3,5 тысячи правок. Это где при желании около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре. Но после земельного и банковского закона, как говорил классик - "скукотища", - написал Ярослав Железняк.

Согласно опубликованной повестки дня в ближайший четверг нас ждет начало рассмотрения закона о легализации игорного...

Опубликовано Ярославом Железняком П'ятниця, 15 мая 2020 г.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла в повторном первом чтении доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.


Верховная Рада нардепы закон законопроект игральный бизнес
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