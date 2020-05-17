В ближайший четверг нардепы рассмотрят закон об игорном бизнесе
Предлагаемый депутататм законопроект предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр в Украине
Согласно опубликованной повестке в ближайший четверг, 21 мая, Верховная Рада продолжит рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса 2285-д.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook.
Там кажется даже меньше чем 3,5 тысячи правок. Это где при желании около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре. Но после земельного и банковского закона, как говорил классик - "скукотища", - написал Ярослав Железняк.
Согласно опубликованной повестки дня в ближайший четверг нас ждет начало рассмотрения закона о легализации игорного...Опубликовано Ярославом Железняком П'ятниця, 15 мая 2020 г.
Напомним, 16 января Верховная Рада приняла в повторном первом чтении доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
- 20:00 17 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:59 17 мая Депутата Винницкого городского совета будут судить за драку
- 18:16 17 мая В Киеве и Одессе несмотря на карантин работают элитные ночные клубы
- 17:39 17 мая Минздрав обнародовал требования к стоматологам во время карантина
- 16:54 17 мая В ближайший четверг нардепы рассмотрят закон об игорном бизнесе
- 16:16 17 мая "Слуги народа" еще не определились с кандидатом в мэры Херсона – нардеп Дубинский
- 20:00 17 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 13:26 14 мая Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
- 17:13 15 мая В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
- 11:30 15 мая На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
- 13:47 13 мая Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус