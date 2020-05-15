Дитячий омбудсмен виступив за заборону сурогатного материнства в Україні

На його думку, це порушує права дітей

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На його думку, це порушує права дітей

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба виступив за заборону в Україні сурогатного материнства. Цей феномен вимагає прийняття окремого закону.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву омбудсмена в Facebook.

"Сурогатне материнство в Україні не врегульовано і порушує права дітей. Комерціалізація і дозвіл отримувати таку "послугу" в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон. Я буду наполягати на забороні. Тут потрібен особливий закон", - заявив Кулеба.

На думку дитячого омбудсмена, сурогатне материнство це "експлуатація жінок з метою отримання доходу приватним бізнесом і задоволення потреб дорослих. Але воно є таким, що порушує права дитини".

Також він додав, що категорично проти комерційного сурогатного материнства, позначивши, що це позиціонує дитину як товар.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в одному з київських готелів з-за закритих кордонів "застрягли" півсотні немовлят, народжених сурогатними матерями для іноземців.

За інформацією омбудсмена Людмили Денисової, до кінця карантину всього в Україні застрягне близько тисячі дітей від сурогатних матерів.