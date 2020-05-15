Дитячий омбудсмен виступив за заборону сурогатного материнства в Україні
Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба виступив за заборону в Україні сурогатного материнства. Цей феномен вимагає прийняття окремого закону.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву омбудсмена в Facebook.
"Сурогатне материнство в Україні не врегульовано і порушує права дітей. Комерціалізація і дозвіл отримувати таку "послугу" в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон. Я буду наполягати на забороні. Тут потрібен особливий закон", - заявив Кулеба.
На думку дитячого омбудсмена, сурогатне материнство це "експлуатація жінок з метою отримання доходу приватним бізнесом і задоволення потреб дорослих. Але воно є таким, що порушує права дитини".
Також він додав, що категорично проти комерційного сурогатного материнства, позначивши, що це позиціонує дитину як товар.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в одному з київських готелів з-за закритих кордонів "застрягли" півсотні немовлят, народжених сурогатними матерями для іноземців.
За інформацією омбудсмена Людмили Денисової, до кінця карантину всього в Україні застрягне близько тисячі дітей від сурогатних матерів.
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