На Кіровоградщині сім медиків подолали коронавірус

У Кіровоградській області одужали 15 інфікованих COVID-19

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У Кіровоградській області одужали 15 інфікованих COVID-19

Станом на 14 травня у Кропивницькому та області 15 COVID-позитивних пацієнтів подолали недугу, серед них - сім медиків.

Про це на особистій Facebook-сторінці повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передають RegioNews.

Одужали від коронавірусу медик із приватної клініки в Кропивницькому, три медпрацівники Кропивницької Центральної міської лікарні, лікар із Кіровоградської обласної лікарні, медик із Олександрівського ЦПМСД та медик із ЦПМСД №2 .

Також ПЛР-тестування не виявило вірусу в організмах 7 жінок і 5 чоловіків із Кропивницького, жінки з села Аджамка та жінки із села Черняхівка Кропивницького району. Також поборола недугу мешканка селища Олександрівка.

Разом із тим за добу виявили ще 4 нових інфікованих на COVID-19. Це 31-річний та 55-річний чоловіки й 64-річна та 39-річна жінки. Усі четверо - містяни із обласного центру.

Як писали RegioNews раніше, 27 апреля неспокойно прошли сутки в Кропивницком и Кировоградской области: там зафиксировали новый случай смерти от коронавируса и подтвердили COVID-19 у ребенка.