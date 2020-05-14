На Кіровоградщині сім медиків подолали коронавірус
Станом на 14 травня у Кропивницькому та області 15 COVID-позитивних пацієнтів подолали недугу, серед них - сім медиків.
Про це на особистій Facebook-сторінці повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передають RegioNews.
Одужали від коронавірусу медик із приватної клініки в Кропивницькому, три медпрацівники Кропивницької Центральної міської лікарні, лікар із Кіровоградської обласної лікарні, медик із Олександрівського ЦПМСД та медик із ЦПМСД №2 .
Також ПЛР-тестування не виявило вірусу в організмах 7 жінок і 5 чоловіків із Кропивницького, жінки з села Аджамка та жінки із села Черняхівка Кропивницького району. Також поборола недугу мешканка селища Олександрівка.
Разом із тим за добу виявили ще 4 нових інфікованих на COVID-19. Це 31-річний та 55-річний чоловіки й 64-річна та 39-річна жінки. Усі четверо - містяни із обласного центру.
Як писали RegioNews раніше, 27 апреля неспокойно прошли сутки в Кропивницком и Кировоградской области: там зафиксировали новый случай смерти от коронавируса и подтвердили COVID-19 у ребенка.
- 22:00 14 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 21:50 14 травня Нардепа підозрюють у привласненні мільйона гривень
- 21:31 14 травня Партія Шарія хоче відсудити у НАЗК три мільйони
- 21:10 14 травня Місцеві вибори: кандидати від "Слуги народу" будуть балотуватися у кожному місті
- 20:05 14 травня Справами Вітренка у "Нафтогазі” займатиметься Зеркаль
- 19:39 14 травня "Це зробили задля картинки": начальник Одеської митниці розповів про слідчі дії СБУ
- 22:00 14 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 20:59 07 травня Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
- 17:04 07 травня Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 18:30 12 травня Коронавірус: найважливіше за добу
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус