У США розповіли, за яких умов відбудуться вибори на Донбасі

Для цього мають бути виконані усі умови безпеки, які створять підґрунтя для виконання політичних умов

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Для цього мають бути виконані усі умови безпеки, які створять підґрунтя для виконання політичних умов

Проведення виборів на окупованій частині Донбасу можна буде обговорювати лише після виконання Росією безпекової частини Мінських домовленостей, в тому числі після відновлення контролю України над державним кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на помічника держсекретаря США Джорджа Кента, передає RegioNews.

На думку чиновника, для цього мають бути відведені усі війська.

Насамперед, має бути домовленість про відновлення контролю України над державним кордоном з Російською Федерацією", - сказав Джордж Кент.

За його словами, Росія мусить виконати ті зобов’язання, які вона взяла на себе у 2014-2015 роках під час переговорів у Мінську.

Він зазначив, що Російська Федерація постійно порушувала ці умови, зокрема під час боїв Дебальцево.

Це війна Росії. Росія почала її і Росія привела війська, які продовжують вбивати українців на українській землі. Росія має виконати зобов’язання, які взяла на себе у вересні 2014 і лютому 2015 року", - наголосив він.

Кент додав, що бачить прагнення команди президента Володимира Зеленського досягти миру на Донбасі.

Він нагадав, що на окупованих Донбасі і Кримському півострові та на території Російської Федерації все ще утримуються більше сотні українських громадян.

Нагадаємо, місцеві вибори призначені на 25 жовтня, карантин буде діяти до кінця квітня, а про проведення виборів оголосять у середині літа.