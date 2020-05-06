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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
06 травня 2020, 19:57 9

В зоні ООС зафіксовано 5 обстрілів, один військовий поранений

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06 травня 2020, 19:57 9
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Минулої доби українські військовослужбовці поранили двох російських окупантів
Фото: flickr
Минулої доби українські військовослужбовці поранили двох російських окупантів

6 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили 5 обстрілів українських позицій із забороненого озброєння, українська армія вела вогонь у відповідь.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Вночі були обстріляні із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї позиції біля Авдіївки. По оборонцях Павлополя ворог двічі вів вогонь із застосуванням автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Околиці населеного пункту Піски російські окупанти обстрілювали з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

По наших захисниках неподалік населеного пункту Попасна збройні формування Російської Федерації стріляли із станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

За минулу добу із заборонених на лінії зіткнення мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї ворог обстрілював населені пункти Невельське, Павлопіль, Богданівка, Мар’їнка, Славне, Авдіївка, Старогнатівка, Оріхове, Кримське та Південне.

Українські захисники надали жорстку та рішучу відповідь. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.


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