В США рассказали, при каких условиях состоятся выборы на Донбассе

Для этого должны быть выполнены все условия безопасности, которые создадут основу для выполнения политических условий

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Для этого должны быть выполнены все условия безопасности, которые создадут основу для выполнения политических условий

Проведение выборов на оккупированной части Донбасса можно будет обсуждать только после выполнения Россией Минских договоренностей, в том числе после восстановление контроля Украины над государственной границей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на помощника госсекретаря США Джорджа Кента, передает RegioNews. По мнению чиновника, для этого должны быть отведены все войска. Прежде всего, должна быть договоренность о восстановлении контроля Украины над государственной границей с Российской Федерацией", - сказал Джордж Кент. По его словам, Россия должна выполнить те обязательства, которые она взяла на себя в 2014-2015 годах во время переговоров в Минске. Он отметил, что Российская Федерация постоянно нарушала эти условия, в частности во время боев Дебальцево. Это война России. Россия начала ее и Россия привела войска, которые продолжают убивать украинцев на украинской земле. Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя в сентябре 2014 и феврале 2015 года", - подчеркнул он. Кент добавил, что видит стремление команды президента Владимира Зеленского достичь мира на Донбассе. Он напомнил, что на оккупированном Донбассе и Крымском полуострове и на территории Российской Федерации все еще содержатся более сотни украинских граждан. Напомним, местные выборы намечены на 25 октября, карантин будет действовать до конца апреля, а о проведении выборов объявят в середине лета.

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