20:34  06 мая
Зеленский ответил отказом на петицию об увольнении Ермака
14:36  06 мая
Массовых мероприятий ко Дню победы в Украине не будет
18:24  06 мая
Ермак хочет перезагрузить переговоры в Минске и привлечь к ним переселенцев
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
06 мая 2020, 21:18 17

В США рассказали, при каких условиях состоятся выборы на Донбассе

Читайте також
українською мовою
06 мая 2020, 21:18 17
Читайте також українською мовою
Для этого должны быть выполнены все условия безопасности, которые создадут основу для выполнения политических условий
Фото: flickr
Для этого должны быть выполнены все условия безопасности, которые создадут основу для выполнения политических условий

Проведение выборов на оккупированной части Донбасса можно будет обсуждать только после выполнения Россией Минских договоренностей, в том числе после восстановление контроля Украины над государственной границей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на помощника госсекретаря США Джорджа Кента, передает RegioNews.

По мнению чиновника, для этого должны быть отведены все войска.

Прежде всего, должна быть договоренность о восстановлении контроля Украины над государственной границей с Российской Федерацией", - сказал Джордж Кент.

По его словам, Россия должна выполнить те обязательства, которые она взяла на себя в 2014-2015 годах во время переговоров в Минске.

Он отметил, что Российская Федерация постоянно нарушала эти условия, в частности во время боев Дебальцево.

Это война России. Россия начала ее и Россия привела войска, которые продолжают убивать украинцев на украинской земле. Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя в сентябре 2014 и феврале 2015 года", - подчеркнул он.

Кент добавил, что видит стремление команды президента Владимира Зеленского достичь мира на Донбассе.

Он напомнил, что на оккупированном Донбассе и Крымском полуострове и на территории Российской Федерации все еще содержатся более сотни украинских граждан.

Напомним, местные выборы намечены на 25 октября, карантин будет действовать до конца апреля, а о проведении выборов объявят в середине лета.


Госдеп США Донбасс ОРДЛО выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В зоне ООС зафиксировано 5 обстрелов, один военный ранен
06 мая 2020, 19:57
Верховная Рада планирует изменить Избирательный кодекс еще до местных выборов
06 мая 2020, 13:32
Сутки в зоне ООС: 15 нарушений режима тишины
06 мая 2020, 08:27
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 мая 2020, 21:49
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Кабинет министров продлил карантин до 22 мая
04 мая 2020, 14:18
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Кто будет в Харькове делать вакцину от коронавируса, и почему миллиона Зеленского не хватит
06 мая 2020, 12:00
Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах
04 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Все досье »