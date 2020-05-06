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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
06 мая 2020, 19:57 2

В зоне ООС зафиксировано 5 обстрелов, один военный ранен

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06 мая 2020, 19:57 2
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За прошедшие сутки украинские военнослужащие ранили двух российских оккупантов
Фото: flickr
За прошедшие сутки украинские военнослужащие ранили двух российских оккупантов

6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 5 обстрелов украинских позиций из запрещенного вооружения, украинская армия вела ответный огонь.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Ночью были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия позиции у Авдеевки. По защитника Павлополя враг дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Окраины населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

По нашим защитникам недалеко от населенного пункта Попасная вооруженные формирования Российской Федерации стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

За минувшие сутки из запрещенных на линии соприкосновения минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия враг обстреливал населенные пункты Невельске, Павлополь, Богдановку, Марьинку, Славное, Авдеевку, Старогнатовку, Орехово, Крымское и Южное.

Украинские защитники предоставили жесткий и решительный ответ. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.


ООС Донбасс война обстрел АТО
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