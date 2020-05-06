В зоне ООС зафиксировано 5 обстрелов, один военный ранен
6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 5 обстрелов украинских позиций из запрещенного вооружения, украинская армия вела ответный огонь.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Ночью были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия позиции у Авдеевки. По защитника Павлополя враг дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Окраины населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
По нашим защитникам недалеко от населенного пункта Попасная вооруженные формирования Российской Федерации стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.
За минувшие сутки из запрещенных на линии соприкосновения минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия враг обстреливал населенные пункты Невельске, Павлополь, Богдановку, Марьинку, Славное, Авдеевку, Старогнатовку, Орехово, Крымское и Южное.
Украинские защитники предоставили жесткий и решительный ответ. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.
- 19:57 06 мая В зоне ООС зафиксировано 5 обстрелов, один военный ранен
- 19:29 06 мая В Украине возобновили работу более половины продовольственных рынков
- 18:58 06 мая Кабмин выделил 11 миллионов для пострадавших от пожаров в Житомирской области
- 18:24 06 мая Ермак хочет перезагрузить переговоры в Минске и привлечь к ним переселенцев
- 18:16 06 мая Грицков больше не главный "патриот" Харьковской области
- 17:42 06 мая Контрразведка задержала агента ФСБ, который собирал данные о военных разработках
- 16:00 06 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 09:00 29 апреля Арьергард Саакашвили, или цена обиды Сергея Лещенко
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе