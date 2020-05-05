16:54  05 травня
Делегацію України в Тристоронній контактній групі знову очолить Леонід Кучма
15:45  05 травня
"Енергоатому" доручили вивчити можливість майнінгу криптовалют
18:25  05 травня
МАУ організовує перевезення українських заробітчан до п'яти країн
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
05 травня 2020, 21:50 18

Венедіктова призначила прокурором Києва чиновника часів Шокіна

Читайте также
на русском языке
05 травня 2020, 21:50 18
Читайте также на русском языке
Під час Революції Гідності Роман Говда очолював відділ, що давав згоду на переслідування майданівців
Фото: скриншот видео
Під час Революції Гідності Роман Говда очолював відділ, що давав згоду на переслідування майданівців

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 4 травня призначила виконувачем обов’язків прокурора міста Києва ексзаступника Віктора Шокіна Романа Говду.

Про це у Facebook повідомив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає RegioNews.

За словами Шабуніна, у 2015 році він очолював прокуратуру Одеської області, а також був заступником генерального прокурора Віктора Шокіна.

Шабунін зазначає, що тоді Говда закрив кримінальне провадження щодо будівництва на Одещині "найдорожчого" на той час в Україні дитсадка.

У 2016 році генеральний прокурор Юрій Луценко призначив його прокурором Києва.

Перебуваючи на цій посаді, Говда закрив справу Станіслава Толстошеєва, який у січні 2016 року неподалік станції "Лівобережна" врізався автомобілем у стоматологію, внаслідок чого загинула жінка, а троє осіб отримали травми.

Шабунін додав, що за часів президентства Віктора Януковича у Генеральній прокуратурі Говда очолював відділ, що давав згоду на всі негласні слідчі розшукові дії щодо учасників Революції Гідності.

Говда був звільнений з посади у грудні 2019 року генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненко зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей в декларації генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

4 травня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) порушило кримінальну справу стосовно генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової.


Ірина Венедіктова Офіс генпрокурора призначення корупція Роман Говда
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Кіровоградської ОДА з'явився новий керівник
05 травня 2020, 18:54
Гусєв призначив нового керівника апарату Херсонської ОДА
05 травня 2020, 18:29
НАБУ оголосило нові підозри у справі Микитася
05 травня 2020, 12:07
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
05 травня 2020, 21:53
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
28 квітня 2020, 15:36
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Рівненщина: Порошенко зробив ставку на журналіста
03 травня 2020, 15:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »