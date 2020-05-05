Венедіктова призначила прокурором Києва чиновника часів Шокіна

Під час Революції Гідності Роман Говда очолював відділ, що давав згоду на переслідування майданівців

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Під час Революції Гідності Роман Говда очолював відділ, що давав згоду на переслідування майданівців

Про це у Facebook повідомив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає RegioNews.

За словами Шабуніна, у 2015 році він очолював прокуратуру Одеської області, а також був заступником генерального прокурора Віктора Шокіна.

Шабунін зазначає, що тоді Говда закрив кримінальне провадження щодо будівництва на Одещині "найдорожчого" на той час в Україні дитсадка.

У 2016 році генеральний прокурор Юрій Луценко призначив його прокурором Києва.

Перебуваючи на цій посаді, Говда закрив справу Станіслава Толстошеєва, який у січні 2016 року неподалік станції "Лівобережна" врізався автомобілем у стоматологію, внаслідок чого загинула жінка, а троє осіб отримали травми.

Шабунін додав, що за часів президентства Віктора Януковича у Генеральній прокуратурі Говда очолював відділ, що давав згоду на всі негласні слідчі розшукові дії щодо учасників Революції Гідності.

Говда був звільнений з посади у грудні 2019 року генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненко зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей в декларації генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

4 травня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) порушило кримінальну справу стосовно генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової.