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05 травня 2020, 18:29

Гусєв призначив нового керівника апарату Херсонської ОДА

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05 травня 2020, 18:29
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Шибаєв працюватиме на посаді тимчасово
Фото: pexels
Шибаєв працюватиме на посаді тимчасово

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв призначив на посаду керівника апарату облдержадміністрації Андрія Шибаєва.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження голови ОДА.

В документі зазначено, що чиновник призначається на період дії карантину. Керувати апаратом Шибаєв буде до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору.

Довідка: Андрій Шибаєв був призначений головою патронатної служби Херсонської ОДА в жовтні 2019 року, де працював до цього часу.

До 2017 року працював заступником керуючого справами-начальником відділу з організаційно-методичної роботи виконавчого апарату Херсонської облради.

В 2017-2018 роках Андрій Шибаєв працював в ТОВ "Корн фудз Інтернешнл", яке належить родині народного депутата Ігоря Молотка, відомого голосуванням за "диктаторські закони Януковича 16 січня 2014 року.

Нагадаємо, що раніше керівником апарату Херсонської ОДА був Володимир Клюцевський, якого звільнили після скандального привітання жінок у сесійній залі облради 8 березня.


призначення Херсонська ОДА Гусєв Юрій
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