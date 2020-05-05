У Кіровоградської ОДА з'явився новий керівник

Дмитро Горшков очолив апарат Кіровоградської ОДА

Фото: Кіровоградська ОДА

Дмитро Горшков очолив апарат Кіровоградської ОДА

Про це інформують RegioNews із посиланням на текст офіційного документу, який оприлюднили у мережі.

Дмитро Вікторович проживає у місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області. До осені 2016 року працював начальником відділу з питань нотаріату. Наприкінці літа 2017 року звільнився з посади головного спеціаліста Сектору з питань запобігання та виявлення корупції у Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області.

У 2015 році придбав земельну ділянку в Коцюбинському Київської області. А двома роками раніше став власником земельної ділянки в селі Бузова на Київщині. Також Дмитру Горшкову належить квартира в Сімферополі. Має право користування на кімнату у місті Вишневе Київської області. У 2017 році Горшков ще був власником автівки MAZDA CX-7.

Дмитро Горшков має кілька грошових позик в українських банках. 48 тис 760 грн він винен "ПриватБанку”, а позику в 49 тис 731 грн взяв у "Універсал Банку”. Його прізвище опинилися у "червоному списку” - видатки Горшкова втричі перевищують його прибутки. Попри це, він має $20 тис грошових активів.

Разом із дружиною Кариною Олексіївною Солових виховує трьох дітей: доньок Віру та Алісу й сина Івана. Карина Горшкова - власниця квартири в Києві та автомобіля TOYOTA RAV-4 2010 року випуску.

Як писали RegioNews раніше, патрульну поліцію Чернівецької області очолив Олег Йосипів, який вже обіймав цю посаду раніше. Артура Шкроба перевели керувати патрульними Борисполя.