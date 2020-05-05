Венедиктова назначила прокурором Киева чиновника времен Шокина

Во время Революции Достоинства Роман Говда возглавлял отдел, который давал согласие на преследование майдановцев

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Во время Революции Достоинства Роман Говда возглавлял отдел, который давал согласие на преследование майдановцев

Об этом в Facebook сообщил председатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает RegioNews.

По словам Шабунина, в 2015 году он возглавлял прокуратуру Одесской области, а также был заместителем генерального прокурора Виктора Шокина.

Шабунин отмечает, что тогда Говда закрыл уголовное производство по строительству в Одесской области "самого дорогого" к тому времени в Украине детского садика.

В 2016 году генеральный прокурор Юрий Луценко назначил его прокурором Киева.

Находясь на этой должности, Говда закрыл дело Станислава Толстошеева, который в январе 2016 года возле станции "Левобережная" врезался автомобилем в стоматологию, в результате чего погибла женщина, а трое человек получили травмы.

Шабунин добавил, что во времена президентства Виктора Януковича в Генеральной прокуратуре Говда возглавлял отдел, который давал согласие на все негласные следственные розыскные действия в отношении участников Революции Достоинства.

Говда был уволен в декабре 2019 года генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко обязал НАБУ расследовать представление ложных сведений в декларации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.