Напад заступника Кличка на поліцейського: з'явилося нове відео

В соцмережах опублікували відео конфлікту з нагрудної камери поліцейського

Фото: Київ оперативний

В соцмережах опублікували відео конфлікту з нагрудної камери поліцейського

В интернеті з'вилось нове відео конфлікту за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.

Про це в Facebook повідомляє спільнота "Київ оперативний", передає RegioNews.

Відеозапис із нагрудної камери працівника поліції. Зйомка ведеться вже після того, як поліцейські зупинили автомобіль через те, що він їхав із вимкненими фарами.

Правоохоронець просить надати власницю авто Людмилу Костенко посвідчення водія, однак вона у відповідь заявляє, що у нього будуть проблеми, а потім намагається знайти їх в додатку "Дія".

Після цього пасажир автівки, заступник голови КМДА Володимир Слончак, починає в агресивній формі спілкуватися із патрульними. На його думку, працівники поліції без причини зупинили транспортний засіб, хоча на відео видно, як поліцейський вказує, що авто їхало із вимкненими фарами.

Чиновник пропонує працівнику патрульної поліції "під’їхати в КМДА і перевірити по відеокамерах", а потім починає вживати нецензурну лексику.

Після того, як поліцейські просять пасажира не підвищувати тон, а водія надати посвідчення, Слончак починає кричати і, схоже, штовхає поліцейського, після чого зав’язується сутичка.

Поліцейські кладуть нападника на землю і фіксують напад на працівника поліції.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, ввечері 26 квітня столичні поліцейські затримали Слончака, який вдарив працівника патрульної поліції. Стосовно чиновника розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.