Адміністрація київського метрополітену спростувала інформацію про дати відкриття метро
Дати відновлення роботи столичної підземки наразі невідомі
Дати відновлення роботи столичної підземки наразі невідомі
Про це йдеться на офіційному сайті київського метрополітену, пише Regionews.
"Метрополітен не давав жодної інформації щодо дат відновлення роботи підземки.
Новина, розповсюджена в деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності.
Згідно з Постановою Кабміну наразі карантинні заходи, в тому числі щодо метро, продовжено до 11 травня.
Нагадуємо, що офіційні сторінки київського метрополітену є сайт metro.kyiv.ua та сторінки тільки у мережах ФБ та Твіттер (Kyivmetroalerts (всі новини) і kyivmetroalert (зміни в роботі).
У нас немає каналу в Телеграм" , - йдеться у повідомленні.
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