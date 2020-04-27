10:11  27 апреля
В Чернобыльской зоне пожары продолжаются, а в Житомирской области огонь удалось локализовать
09:24  27 апреля
Количество больных COVID-19 в Украине возросло до 9 тысяч - Минздрав
12:50  27 апреля
Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
UA | RU
UA | RU
27 апреля 2020, 11:15 11

Ермак: Приглашение Саакашвили в Кабмин - не единоличная инициатива

Читайте також
українською мовою
27 апреля 2020, 11:15 11
Читайте також українською мовою
Инициативу по продвижению Саакашвили приписывают главе Офиса Президента Андрею Ермаку
Инициативу по продвижению Саакашвили приписывают главе Офиса Президента Андрею Ермаку

Андрей Ермак утверждает, что предложение пригласить Михеила Саакашвили возникло на одном из заседаний с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом глава ОП заявил, что "не может сказать, что эта идея была озвучена кем-то одним".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает RegioNews. Сколько именно было сторонников приглашения Саакашвили, Ермак не уточнил.

В то же время РБК-Украина, ссылаясь на свои источники, сообщает, что именно Ермак стал инициатором возвращения бывшего президента Грузии. А перед этим эту идею якобі продвигал его предшественник на посту - Андрей Богдан.

Ермак не прокомментировал эти слухи. Однако он подтвердил, что действительно давно лично знаком с Саакашвили.

"Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов. Достаточно сложно найти кого-то, с кем я не знаком " - , отметил Андрей Ермак.

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" сообщали, что Михеил Саакашвили может стать вице-премьером по реформам.

Новые кадровые назначения Верховная Рада может рассмотреть уже в конце недели.


Кабмин политика Офис президента реформа Слуга народа власть
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Назначение Саакашвили: грузинские власти могут отозвать посла в Украине
24 апреля 2020, 16:50
Саакашвили пообещал не конфликтовать с Аваковым
23 апреля 2020, 21:43
Возвращение Саакашвили: соцсети отреагировали шутками и фотожабами
22 апреля 2020, 19:58
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 апреля 2020, 11:42
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Наталья Стримовская
Олег Бегаль
Все блоги »
Вирусная экономика: полмиллиарда гривен потеряет Волынская область вследствие карантина
27 апреля 2020, 12:00
Карантинный сепаратизм: почему Кернес тратит миллиарды на зоопарк и не хочет доплачивать врачам
24 апреля 2020, 15:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »