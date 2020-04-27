Ермак: Приглашение Саакашвили в Кабмин - не единоличная инициатива

Инициативу по продвижению Саакашвили приписывают главе Офиса Президента Андрею Ермаку

Инициативу по продвижению Саакашвили приписывают главе Офиса Президента Андрею Ермаку

Андрей Ермак утверждает, что предложение пригласить Михеила Саакашвили возникло на одном из заседаний с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом глава ОП заявил, что "не может сказать, что эта идея была озвучена кем-то одним".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает RegioNews. Сколько именно было сторонников приглашения Саакашвили, Ермак не уточнил.

В то же время РБК-Украина, ссылаясь на свои источники, сообщает, что именно Ермак стал инициатором возвращения бывшего президента Грузии. А перед этим эту идею якобі продвигал его предшественник на посту - Андрей Богдан.

Ермак не прокомментировал эти слухи. Однако он подтвердил, что действительно давно лично знаком с Саакашвили.

"Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов. Достаточно сложно найти кого-то, с кем я не знаком " - , отметил Андрей Ермак.

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" сообщали, что Михеил Саакашвили может стать вице-премьером по реформам.

Новые кадровые назначения Верховная Рада может рассмотреть уже в конце недели.