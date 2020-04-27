Ермак: Приглашение Саакашвили в Кабмин - не единоличная инициатива
Андрей Ермак утверждает, что предложение пригласить Михеила Саакашвили возникло на одном из заседаний с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом глава ОП заявил, что "не может сказать, что эта идея была озвучена кем-то одним".
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает RegioNews. Сколько именно было сторонников приглашения Саакашвили, Ермак не уточнил.
В то же время РБК-Украина, ссылаясь на свои источники, сообщает, что именно Ермак стал инициатором возвращения бывшего президента Грузии. А перед этим эту идею якобі продвигал его предшественник на посту - Андрей Богдан.
Ермак не прокомментировал эти слухи. Однако он подтвердил, что действительно давно лично знаком с Саакашвили.
"Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов. Достаточно сложно найти кого-то, с кем я не знаком " - , отметил Андрей Ермак.
Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" сообщали, что Михеил Саакашвили может стать вице-премьером по реформам.
Новые кадровые назначения Верховная Рада может рассмотреть уже в конце недели.
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