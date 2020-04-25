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25 квітня 2020, 12:34 50

Денисову звинуватили у перевищенні повноважень

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25 квітня 2020, 12:34 50
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Відсторонена директор Фонду соцстраху звинувачує омбудсмена в незаконних діях заради захисту інтересів дочки
Фото: facebook
Відсторонена директор Фонду соцстраху звинувачує омбудсмена в незаконних діях заради захисту інтересів дочки

Відсторонена директор Фонду соціального страхування України Олена Дума вважає, що рішення правління про її відсторонення - наслідок моніторингового візиту уповноваженої ВР з прав людини.

Про це передає RegioNews з посиланням на Вести.uа.

"Це були превентивні заходи уповноваженої з приводу конфлікту, який вона має з Фондом, захищаючи власні інтереси. Близька людина уповноваженої - заступник директора виконавчої дирекції Фонду", - стверджує Дума.

Також вона говорить, що звіт моніторингового візиту є незаконним і повністю побудований на надумані факти. Він був проведений на підставі анонімного звернення з істотними порушеннями, допущеними працівниками Секретаріату омбудсмена та оскаржено в судовому порядку.

Дума підкреслила, що контроль роботи Фонду соціального страхування, не входить до компетенції омбудсмена. Тому, моніторинг фонду проведено всупереч нормам положень Секретаріату уповноваженого. Олена Дума вважає, що в діях співробітників Секретаріату омбудсмена є ознаки зловживання владою та службовим становищем. А в разі Денисової, за словами Думи, ці порушення проводили з метою отримання вигоди для себе і своєї сім'ї.

Довідка: наприкінці березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова заявила, що під час моніторингового візиту в Фонд соціального страхування України виявила борги з виплат на суму близько мільярда гривень.

Омбудсмен повідомила, що директору виконавчої дирекції Фонду був направлений звіт з метою усунення виявлених порушень у місячний термін. Крім того, вона має намір звернутися до Рахункової палати з проханням здійснити фінансовий аудит ефективності використання коштів Фонду, а в Державну службу України з питань праці – провести перевірки дотримання трудових прав працівників виконавчої дирекції ФССУ.

Потім Людмила Денисова, стала перевіряти гарячу лінію соціальної довіри.

ЗМІ запідозрили, що уповноважена хотіла приховати причетність власної дочки, яка з 2017 року відповідала за фінансовий напрямок Фонду. Результатом її діяльності стало несформований резерв, що в період карантину було б гарантією отримання соціальних виплат пересічним громадянам.

У квітні, на позачерговому засіданні Фонду вирішили створити тимчасову комісію, щоб перевірити законність роботи голови Фонду Олени Думи. На час роботи тимчасової комісії, Думу усунули.


Україна фонд Людмила Денисова Омбудсмен
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