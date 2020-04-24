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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
24 квітня 2020, 17:25 5

Мовний омбудсмен Тетяна Монахова подала у відставку через невиплату зарплати

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24 квітня 2020, 17:25 5
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Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова подала у відставку із займаної посади
Фото: скріншот відео
Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова подала у відставку із займаної посади

Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.

За словами Монахової, таке рішення вона прийняла через те, що їй пів року не платили зарплатню, і тому вона була змушена лише витрачати власні кошти.

Києвом я пересувалася на метро. Мені відмовили навіть у службовому житлі. Мовляв, тільки депутатам Верховної Ради належить отримувати, а вам – ні. За цей період я витратила близько 30 тисяч гривень із сімейного бюджету на свою роботу, - повідомила Монахова.

В інтерв'ю виданню Opinion вона говорить, що упродовж шести місяців перебування на посаді Держказначейство так і не виділило коштів на створення Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.

Вона стверджує, що про розмір зарплати їй так і не повідомили, а на відрядження їй доводилося витрачати власні кошти. В Офісі президента ніяк не реагували на її звернення.

Я мала довге терпіння, поки була ілюзія, що повільно, але впевнено я йду до мети. Однак, коли все було нарешті готово, коли після стількох моїх зусиль питання про створення Секретаріату нарешті було винесене на голосування Кабміну, а потім раптово в день голосування викреслене із порядку денного, я остаточно переконалася, що йдеться про відсутність політичної волі. Я зрозуміла, що всі мої дії заблоковані. Продовжувати брати на себе відповідальність за те, на що ніяк не можеш вплинути, просто безглуздо, - зазначила Монахова.

Нагадаємо, Тетяну Монахову було призначено 27 листопада 2019 року після звернення науковців, мовознавців і громадських діячів до Кабінету міністрів України через зволікання з призначенням мовного омбудсмена.


Кабмін відставка мова Омбудсмен Тетяна Монахова
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