Мовний омбудсмен Тетяна Монахова подала у відставку через невиплату зарплати
Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.
За словами Монахової, таке рішення вона прийняла через те, що їй пів року не платили зарплатню, і тому вона була змушена лише витрачати власні кошти.
Києвом я пересувалася на метро. Мені відмовили навіть у службовому житлі. Мовляв, тільки депутатам Верховної Ради належить отримувати, а вам – ні. За цей період я витратила близько 30 тисяч гривень із сімейного бюджету на свою роботу, - повідомила Монахова.
В інтерв'ю виданню Opinion вона говорить, що упродовж шести місяців перебування на посаді Держказначейство так і не виділило коштів на створення Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.
Вона стверджує, що про розмір зарплати їй так і не повідомили, а на відрядження їй доводилося витрачати власні кошти. В Офісі президента ніяк не реагували на її звернення.
Я мала довге терпіння, поки була ілюзія, що повільно, але впевнено я йду до мети. Однак, коли все було нарешті готово, коли після стількох моїх зусиль питання про створення Секретаріату нарешті було винесене на голосування Кабміну, а потім раптово в день голосування викреслене із порядку денного, я остаточно переконалася, що йдеться про відсутність політичної волі. Я зрозуміла, що всі мої дії заблоковані. Продовжувати брати на себе відповідальність за те, на що ніяк не можеш вплинути, просто безглуздо, - зазначила Монахова.
Нагадаємо, Тетяну Монахову було призначено 27 листопада 2019 року після звернення науковців, мовознавців і громадських діячів до Кабінету міністрів України через зволікання з призначенням мовного омбудсмена.
- 18:15 24 квітня Звільнені з полону моряки отримали статус учасників бойових дій
- 18:13 24 квітня Мерія Вінниці "наварила" майже п’ять мільйонів на закупівлях дорожньої солі
- 17:53 24 квітня У Запорізькій області упіймали 10-річного кермувальника Mercedes
- 17:52 24 квітня Пожежі в Житомирської області: постраждалі забезпечені одягом та їжею
- 17:36 24 квітня У ребцентрах під Дніпром спалах коронавірусу
- 17:25 24 квітня Мовний омбудсмен Тетяна Монахова подала у відставку через невиплату зарплати
- 22:15 23 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків