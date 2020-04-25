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25 апреля 2020, 12:34 55

Денисову обвинили в превышении полномочий

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25 апреля 2020, 12:34 55
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Отстраненная директор Фонда соцстраха обвиняет омбудсмена в незаконных действиях ради защиты интересов дочери
Фото: facebook
Отстраненная директор Фонда соцстраха обвиняет омбудсмена в незаконных действиях ради защиты интересов дочери

Отстраненная директор Фонда социального страхования Украины Елена Дума считает, что решение правления о ее отстранении - последствие мониторингового визита уполномоченной ВР по правам человека.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Вести.ua.

"Это были превентивные меры уполномоченной по поводу конфликта, который она имеет с Фондом, защищая собственные интересы. Близкий человек уполномоченной - заместитель директора исполнительной дирекции Фонда”, - утверждает Дума.

Также она говорит, что отчет мониторингового визита является незаконным и полностью построен на надуманных фактах. Он был проведен на основании анонимного обращения с существенными нарушениями, допущенными сотрудниками Секретариата омбудсмена и обжалован в судебном порядке.

Дума подчеркнула, что контроль работы Фонда социального страхования, не входит в компетенцию омбудсмена. Поэтому, мониторинг фонда проведен вопреки нормам положений Секретариата уполномоченного. Елена Дума считает, что в действиях сотрудников Секретариата омбудсмена есть признаки злоупотребление властью и служебным положением. А в случае Денисовой, по словам Думы, эти нарушения проводили с целью получения выгоды для себя и своей семьи.

Справка: В конце марта уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что во время мониторингового визита в Фонд социального страхования Украины обнаружила долги по выплатам на сумму около миллиарда гривен.

Омбудсмен сообщила, что директору исполнительной дирекции Фонда был направлен отчет с целью устранения выявленных нарушений в месячный срок. Кроме того, она была намерена обратиться в Счетную палату с просьбой осуществить финансовый аудит эффективности использования средств Фонда, а в Государственную службу Украины по вопросам труда – провести проверки соблюдения трудовых прав работников исполнительной дирекции ФССУ.

Затем Людмила Денисова, стала проверять горячую линию социального доверия.

СМИ заподозрили, что уполномоченная хотела скрыть причастность собственной дочери, которая с 2017 года отвечала за финансовое направление Фонда. Результатом ее деятельности стал несформированный резерв, что в период карантина было бы гарантией получения социальных выплат рядовым гражданам.

В апреле, на внеочередном заседании Фонда решили создать временную комиссию чтобы проверить законность работы главы Фонда Елены Думы. На время работы временной комиссии, Думу отстранили.


Украина фонд Людмила Денисова Омбудсмен
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