Втрати армії РФ станом на 30 вересня: Генштаб оновив дані
Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 533 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Упродовж минулої доби бійці ЗСУ знищили 1470 окупантів, 21 артилерійську систему, дві РСЗВ, один засіб ППО, 1393 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 332 одиниці автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 30.09.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом 28 вересня та в ніч на 29 вересня українські військові уразили ворожу РЛС "Каста", пункти управління дронами та склади боєприпасів.
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