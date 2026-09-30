Фото: ОВА

У ніч на 30 вересня російські війська атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Криворіжжі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді – там пошкоджена інфраструктура.

На Нікопольщині окупанти били по Нікополю та Покровській громаді.

У Синельниківському районі ворог цілив по Миколаївській громаді – сталася пожежа.

На щастя, усюди минулося без постраждалих.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 30 вересня завдали чергового ракетно-дронового удару по Києву. Внаслідок атаки у чотирьох районах столиці сталися пожежі та руйнування. Кількість загиблих зросла до двох, є постраждалі.