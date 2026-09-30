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30 вересня 2026, 07:36

На Рівненщині вдруге за два місяці горів завод із виробництва пінопласту

30 вересня 2026, 07:36
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Фото: Суспільне Рівне
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У селі Варковичі на Рівненщині 29 вересня вдруге за два місяці сталася пожежа на території заводу з виготовлення пінопласту

Про це пише Суспільне із посиланням на Варковицьку сільську територіальну громаду, передає RegioNews.

О 21:30 рятувальники ліквідували пожежу. Наразі фахівці встановлюють причини загоряння.

У громаді закликали жителів не панікувати та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Як відомо, це вже друга пожежа на території підприємства за останні два місяці. 11 серпня там також виникло займання. Тоді вогонь знищив цех пінополістиролу площею 1000 квадратних метрів, частину цеху підготовки площею 200 квадратних метрів, склад готової продукції площею 4400 квадратних метрів, сонячну електростанцію потужністю 100 кВт, обладнання, причіп та суху рослинність.

Після пожежі фахівці відібрали проби повітря. У них виявили підвищені концентрації окремих забруднювальних речовин.

Нагадаємо, у Львові горів склад з аерозольними балончиками. На місці пожежі рятувальники також виявили тіла двох загиблих. Ще п'ятьох постраждалих працівників госпіталізували. Вони отримали поверхневі опіки, їхній стан – середньої тяжкості.

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