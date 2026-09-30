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В ніч на 30 вересня російські війська атакували Харків безпілотниками

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

У Київському районі зафіксовано влучання ворожого дрона у багатоповерховий будинок. Згодом росіяни знову поцілили по району.

Крім того, ворог атакував Салтівський район. Там пошкоджені вікна у приватному будинку та автомобіль, а одна дитина зазнала гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня росіяни завдали чергового ракетно-дронового удару по Києву. Одна людина загинула, ще четверо постраждали. Внаслідок атаки у чотирьох районах столиці сталися пожежі та руйнування.