Росіяни атакували два райони Харкова: постраждала дитина
В ніч на 30 вересня російські війська атакували Харків безпілотниками
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
У Київському районі зафіксовано влучання ворожого дрона у багатоповерховий будинок. Згодом росіяни знову поцілили по району.
Крім того, ворог атакував Салтівський район. Там пошкоджені вікна у приватному будинку та автомобіль, а одна дитина зазнала гострої реакції на стрес.
Нагадаємо, в ніч на 30 вересня росіяни завдали чергового ракетно-дронового удару по Києву. Одна людина загинула, ще четверо постраждали. Внаслідок атаки у чотирьох районах столиці сталися пожежі та руйнування.
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
Втрати армії РФ станом на 30 вересня: Генштаб оновив дані
30 вересня 2026, 07:43На Рівненщині вдруге за два місяці горів завод із виробництва пінопласту
30 вересня 2026, 07:36Росія атакувала Київщину: під завалами загинула дитина, трьох людей врятували
30 вересня 2026, 07:21Черговий удар РФ по Києву: одна людина загинула, четверо постраждали
30 вересня 2026, 07:07Акторка Ксенія Мішина шокувала цінами на відпочинок за кордоном
30 вересня 2026, 01:35Ведуча Соломія Вітвіцька вперше назвала ім'я свого сина
30 вересня 2026, 00:35Ціни на бензин падають: що відбувається на АЗС
29 вересня 2026, 23:55В Україні обвалились ціни на популярний овоч
29 вересня 2026, 23:40В Україні змінюють тарифи на воду: де будуть платити більше
29 вересня 2026, 23:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Всі блоги »