Ведуча Соломія Вітвіцька вперше назвала ім'я свого сина

Фото з відкритих джерел

Ведуча Соломія Вітвіцька нещодавно стала мамою. У них із чоловіком народився син. Тепер вона розповіла, яке ім'я вони обрали

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами ведучої ім'я сину вони із чоловіком обирали довго. В результаті вони обрали ім'я Устм. Так назвати сина запропонував чоловік Вітвіцької, військовий Олексій Ситайло.

"Ми з чоловіком хотіли саме українське ім’я - красиве, сильне і таке, яке пасуватиме нашому синові. Устим - ім’я, яке запропонував Олекса. А згодом ми зʼясували, що воно походить від латинського "justus" - справедливий. Для нас це стало особливо символічно, бо своє життя та професію Олекса повʼязав з юстицією", - каже Соломія Вітвіцька.

Нагадаємо, раніше Соломія Вітвіцька показувала, як вони із чоловіком підготували дитячу кімнату.