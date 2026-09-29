Ціни на бензин падають: що відбувається на АЗС
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Зараз після тижнів зростання ціна почала спадати
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 29 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,57 гривні за літр (без змін);
- бензин А-95 – 89,24 гривні за літр (-0,03 гривні);
- бензин А-92 – 85,98 гривні за літр (без змін);
- дизпальне – 98,41 гривні за літр (-0,02 гривні);
- автогаз – 43,91 гривні за літр (-0,01 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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