У Києві зросла кількість загиблих після атаки РФ: відомо про двох жертв

Фото: ДСНС Києва

Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки зросла до двох

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Спочатку КМВА та ДСНС повідомили про загибель однієї людини внаслідок ворожих ударів.

Згодом у міській адміністрації уточнили, що загинула ще одна людина – жінка.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 30 вересня завдали чергового ракетно-дронового удару по Києву. Внаслідок атаки у чотирьох районах столиці сталися пожежі та руйнування. Було відомо, що одна людина загинула, ще четверо постраждали.