У Києві зросла кількість загиблих після атаки РФ: відомо про двох жертв
Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки зросла до двох
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
Спочатку КМВА та ДСНС повідомили про загибель однієї людини внаслідок ворожих ударів.
Згодом у міській адміністрації уточнили, що загинула ще одна людина – жінка.
Нагадаємо, росіяни в ніч на 30 вересня завдали чергового ракетно-дронового удару по Києву. Внаслідок атаки у чотирьох районах столиці сталися пожежі та руйнування. Було відомо, що одна людина загинула, ще четверо постраждали.
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