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21 апреля 2020, 15:51 3

Украина вошла в топ-100 рейтинга свободы прессы

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21 апреля 2020, 15:51 3
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Страна в сравнении с прошлым годом поднялась на шесть позиций
Фото: pixabay
Страна в сравнении с прошлым годом поднялась на шесть позиций

Украина заняла 96 место "Индекса свободы прессы от организации "Репортеры без границ” сообщают "Репортеры без границ”.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Громадское.

Однако Украина ухудшила свою оценку на 0,06 балла и теперь ее индекс — 32,52: чем ниже число, тем лучшим считается результат. Таким образом общее улучшение позиции Украины в рейтинге произошло из-за ухудшения показателей других стран.

"Репортеры без границ” недостатком свободы прессы считают недофинансирование Общественного вещания. Кроме того, в организации считают, что смена власти в Украине не повлияла на ситуацию с нападениями на журналистов.

Поэтому "Репортеры без границ" призывают уменьшить влияние олигархов на медиа и способствовать независимости журналистов.

По мнению экспертов, на свободу прессы негативно повлияла "информационная война" с Россией, через которую в Украине запретили ряд российских медиа и соцсетей, а также запретили в'съезжать в страну некоторым иностранным журналистам.

Лучше ситуация со свободой прессы в Норвегии, Финляндии и Дании.


Украина рейтинг журналисты
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