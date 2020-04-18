Влада Харкова закрила на Великдень храми і ринки

У Харкові з 18 по 21 квітня обмежили масові релігійні заходи, а також призупинили роботу усіх продуктових ринків

Фото: flickr

У Харкові з 18 по 21 квітня обмежили масові релігійні заходи, а також призупинили роботу усіх продуктових ринків

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради, передає RegioNews.

Зазначається, що відповідне рішення було прийняте 17 квітня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Засідання проводив у телефонному режимі перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Керівникам релігійних громад рекомендовано провести всі Великодні богослужіння в дистанційному режимі, - йдеться в повідомленні.

У міській раді додали, що комісія порекомендувала керівникам усіх ринків, в тому числі продуктових, призупинити роботу на період дії карантинних заходів.

Читайте також: Коронавірус в Україні та світі: хроніка подій

Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 18 квітня в Україні лабораторно підтвердили 444 нових випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих становить 5106 осіб.

В Дніпрі працівники Нацполіції порушили кримінальну справу через скупчення людей в Свято-Троїцькому кафедральному соборі.