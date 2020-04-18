Влада Харкова закрила на Великдень храми і ринки
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради, передає RegioNews.
Зазначається, що відповідне рішення було прийняте 17 квітня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Засідання проводив у телефонному режимі перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.
Керівникам релігійних громад рекомендовано провести всі Великодні богослужіння в дистанційному режимі, - йдеться в повідомленні.
У міській раді додали, що комісія порекомендувала керівникам усіх ринків, в тому числі продуктових, призупинити роботу на період дії карантинних заходів.
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