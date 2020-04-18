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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 квітня 2020, 18:35 15

Влада Харкова закрила на Великдень храми і ринки

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18 квітня 2020, 18:35 15
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У Харкові з 18 по 21 квітня обмежили масові релігійні заходи, а також призупинили роботу усіх продуктових ринків
Фото: flickr
У Харкові з 18 по 21 квітня обмежили масові релігійні заходи, а також призупинили роботу усіх продуктових ринків

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради, передає RegioNews.

Зазначається, що відповідне рішення було прийняте 17 квітня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Засідання проводив у телефонному режимі перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Керівникам релігійних громад рекомендовано провести всі Великодні богослужіння в дистанційному режимі, - йдеться в повідомленні.

У міській раді додали, що комісія порекомендувала керівникам усіх ринків, в тому числі продуктових, призупинити роботу на період дії карантинних заходів.

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Нагадаємо, 18 квітня в Україні лабораторно підтвердили 444 нових випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих становить 5106 осіб.

В Дніпрі працівники Нацполіції порушили кримінальну справу через скупчення людей в Свято-Троїцькому кафедральному соборі.


коронавірус карантин Харьків влада храм ринки
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